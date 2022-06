Urlaubt Julian Claßen mit Tanja im Familien-Ferienhaus?

Ob da der nächste Liebes-Urlaub im Gange ist? Influencer Julian Claßen (29) sorgt seit der Trennung von Bibi Claßen (29) für neue Liebesgerüchte. Bei der neuen Frau an seiner Seite scheint es sich um Bloggerin Tanja Makarić zu handeln. Die zwei wurden händchenhaltend in Ibiza gesichtet. Kurz darauf schlenderten der 29-Jährige und die Beauty zusammen durch Köln und tauschten ungeniert Zärtlichkeiten aus. Jetzt befindet sich Julian in der Ferienvilla von ihm und seiner Ex-Frau: Doch er scheint in Spanien nicht alleine zu sein!

Laut seiner Instagram-Story genießt der Influencer die heißen Temperaturen am Pool seines Ferienhauses. Doch der 29-Jährige scheint keineswegs solo unterwegs zu sein: Auf einem Bild sind nämlich zwei Cocktailgläser zu sehen. Und auch Tanja heizt die Gerüchte an, indem sie eine Story von einem Sushi Dinner postete. Die Beauty versah das Bild mit drei Herz Emojis – ihren Aufenthaltsort verriet sie allerdings nicht.

Die Bild berichtet, dass Julian aktuell das Feriendomizil einrichten und fertigstellen wolle – daher habe er sich auf den Weg nach Spanien gemacht. Dennoch scheint alles auf einen gemeinsamen Urlaub hinzudeuten: Tanja und Julian machten sich laut Social Media zur selben Zeit zum Abflug bereit – seitdem teilt die Beauty mit ihrer Community Bilder aus dem Urlaub.

Anzeige

Sonstige Julian Claßen mit einer Frau in Köln

Anzeige

Instagram / julienco_ Die zwei Drinks aus Julian Claßens Instagram-Story

Anzeige

Sonstige Julian Claßen mit einer Dame am Strand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de