Steht bei Nicole Scherzinger (43) und Thom Evans (36) etwa schon bald ein großer Schritt in Sachen Liebe an? 2019 trafen die Pussycat Dolls-Frontfrau und der ehemalige Rugbyspieler erstmals in The X-Factor aufeinander. Ein Jahr später machten die beiden ihre Liebe offiziell. Der Ex-Sportler ist von seiner Partnerin nach fast drei Jahren Beziehung immer noch hin und weg. Nun meint ein Freund zu wissen: Thom könnte schon bald vor Nicole auf die Knie gehen!

Zumindest behauptete das Ben Foden (36) im Interview mit OK!. Laut Thoms gutem Kumpel könnte eine Verlobung der beiden Turteltauben tatsächlich "kurz bevorstehen". Denn er und Thom treffen sich angeblich öfter mal auf einen Plausch – in den Gesprächen soll der ehemalige Athlet regelmäßig von seiner Partnerin schwärmen. Offenbar sind er und die "Don't Cha"-Interpretin nach wie vor bis über beide Ohren ineinander verliebt. Weswegen sie womöglich schon bald ein neues Level in ihrer Beziehung einläuten könnten.

Doch Thoms Kollege offenbarte auch, dass sich das Paar diesbezüglich angeblich keinen Druck mache. "Ich glaube nicht, dass sie sich ein Zeitlimit setzen. Sie lernen sich immer noch nach und nach kennen", erklärte Ben. Doch fest steht: Nicole und Thom planen eine gemeinsame Zukunft. Auch die Sängerin verriet vor einiger Zeit: Sie kann sich vorstellen, mit ihrem Schatz eine Familie zu gründen.

Getty Images Ben Foden, Rugby-Spieler

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

