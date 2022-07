Ozzy Osbourne verletzte sich selbst, um Drogen zu kriegen

Ozzy Osbourne (73) spricht über seine Drogensucht. Der Rockstar macht kein Geheimnis daraus, dass er lange Zeit während seiner Karriere drogenabhängig war und sich den ein oder anderen Fehltritt geleistet hat. Mittlerweile ist wieder etwas Ruhe eingekehrt und er genießt die Zeit mit seiner Frau Sharon (69) oder seinen Kindern. Seine Vergangenheit prägt ihn jedoch noch immer: Nun sprach Ozzy darüber, wie stark seine Sucht früher war.

Im Gespräch mit The Sun gestand der einstige Black-Sabbath-Sänger: Er ging früher für Rauschmittel über Leichen. "Ich habe mir damals ein Stück Holz genommen und mir auf den Kopf geschlagen, damit sie mir eine Flasche Schmerzmittel geben", gab Ozzy zu. Das sei zu der Zeit wohl eine ganz "normale" Angelegenheit für ihn gewesen.

Dadurch, dass er so viele Drogen genommen hat, war seine Toleranzgrenze dafür irgendwann offenbar auch schwindend gering und er reagierte immer weniger auf die Substanzen. Als er einmal einen Eingriff beim Arzt hatte, musste dieser ihm sogar die doppelte Menge Narkosemittel spritzen, um ihn zum Schlafen zu bringen! Mittlerweile kämpft Ozzy aber dafür, nüchtern zu bleiben und genehmigt sich nur hin und wieder Cannabis, was in L.A. legal ist.

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon im Januar 2020

