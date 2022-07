Rock-Newcomer: So emotional wird Bela Klentzes neue Single!

Dieser Song liegt Bela Klentze (33) wirklich sehr am Herzen! Im März brachte der Schauspieler seine erste Single auf den Markt. Als Sänger der Band Stairway to Violet verfolgt er das Ziel, musikalisch so richtig durchzustarten. Im Mai performte der Hottie auch schon zum ersten Mal vor Live-Publikum – mit ordentlich Lampenfieber. Nun steht Belas nächster Hit in den Startlöchern – und es verspricht, emotional zu werden!

Im Interview mit Promiflash plauderte der Musiker über seine neue Single "Loneliness In Flame" und ihre Bedeutung. "Das Showbusiness ist genauso oberflächlich wie das Nachtleben. Es ist wie ein Trip mit vielen Höhen und Tiefen. Aber so groß das Zugehörigkeitsgefühl dieser Industrie auch sein mag, am Ende stehst du alleine da", hielt Bela fest. Beim Komponieren des Liedes habe er eine Achterbahn der Gefühle durchlebt. "Es hat mich berührt, diesen Song zu schreiben, und das macht die Musik so ehrlich", offenbarte der 33-Jährige.

Den Song wird Bela demnächst unplugged, sprich, in der Akustikversion, anstimmen – somit steht seine zweite musikalische Bewährungsprobe nach seinem Debüt im Mai an. "Lässt man das Orchestrale, Pompöse einmal weg, ist es noch greifbarer für das Publikum. [...] Und es ist spannend, denn ein Unplugged-Auftritt verzeiht keinen einzigen Fehler", fügte der Schauspieler abschließend hinzu.

Anzeige

Stairway to Violet Bela Klentze, Sänger von Stairway to Violet

Anzeige

Stairway to Violet Musiker Bela Klentze

Anzeige

Stairway to Violet Musiker und Schauspieler Bela Klentze

Anzeige

Werdet ihr euch Belas neue Single anhören? Ja, bin voll gespannt! Mal schauen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de