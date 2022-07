Schon verheiratet? Lindsay Lohan nennt Bader ihren "Ehemann"

Standen die beiden etwa schon vor dem Altar? Lindsay Lohan (36) machte lange ein Geheimnis um die Beziehung mit ihrem Partner Bader Shammas. So spekulierten Fans rund zwei Jahre lang, ob die Schauspielerin an den Unternehmer vergeben sei. Doch dann ließ sie im November 2021 die Bombe platzen, indem sie ihre Verlobung mit ihrem Liebsten verkündete. Könnte es jedoch sein, dass Lindsay wieder etwas verheimlicht hat und mit Bader schon längst verheiratet ist?

Die Schauspielerin stiftete mit ihrem jüngsten Instagram-Beitrag Verwirrung bei ihren Fans. Die "Girls Club – Vorsichtig bissig!"-Darstellerin teilte ein Selfie, bei dem sie sich an die Brust ihres Verlobten schmiegt – oder sollte man doch lieber Ehemann sagen? So könnte ihre Bildunterschrift auf eine heimliche Hochzeit hinweisen, denn sie schrieb: "Ich bin überwältigt, dass du mein Ehemann bist. Mein Leben und mein Ein und Alles." Außerdem trägt sie auf dem Foto am rechten Ringfinger einen Stein besetzten Ring, obwohl sie nach der Verlobung noch ein anderes Schmuckstück an ihrer linken Hand getragen hatte.

Aber wer ist eigentlich der Mann an Lindsays Seite? Bader hält sein Leben weitestgehend privat, dennoch gibt es ein paar wesentliche Informationen über ihn: Der Partner der Schauspielerin stammt aus Kuwait, ist ein studierter Ingenieur sowie Finanzexperte und arbeitet in einer Bank.

