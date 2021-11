Sie teilt ihr Liebesglück mit ihren Fans! Lindsay Lohan (35) verzückte am vergangenen Sonntag ihre Follower: Denn die Schauspielerin verkündete die Verlobung mit ihrem Partner Bader Shammas. Die beiden waren in der Vergangenheit zwar immer wieder miteinander gesehen worden, so richtig offiziell war ihre Beziehung allerdings nie. Kein Wunder, dass viele Lindsays Zukünftigen kaum kennen: Wer ist der Mann an ihrer Seite eigentlich?

Der Hauptgrund, weshalb so wenig über Bader bekannt ist, liegt vermutlich darin, dass er sein Leben weitestgehend aus dem Internet hält. Aus seiner privaten Facebook-Seite geht jedoch hervor, dass er gebürtig aus Kuwait-Stadt stammt. Ein paar Informationen über den beruflichen Werdegang des Frischverlobten lassen sich zudem aus seinem LinkedIn-Profil entnehmen: Bader ist studierter Ingenieur und Finanzexperte und arbeitet bei einer großen Bank.

Sehr wenig ist allerdings über die Hochzeitspläne von Lindsay und ihrem Liebsten bekannt. Die beiden gaben bisher kaum Informationen an die Öffentlichkeit. Einzig der Preis des Verlobungsringes lässt Großes erwarten: Der Klunker am Finger der Sängerin soll rund 177.000 Euro gekostet haben!

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Juni 2021

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Verlobter

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

