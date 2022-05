Tom Cruise (59) stellt seine bisherigen Erfolge in ihren eigenen Schatten. Seit ein paar Tagen ist endlich die Fortsetzung des Action-Erfolgsfilms "Top Gun" aus dem Jahr 1986 in den Kinos anzuschauen. In "Top Gun: Maverick" lockt Tom die Zuschauer als Captain Pete „Maverick“ Mitchell weltweit scharenweise in die Kinosäle und bringt die Kassen damit kräftig zum Klingeln. Der neue Streifen des Hollywood-Stars ist Toms größter Kino-Erfolg.

Mit den Vorpremieren eingerechnet, spielte das neue Action-Drama allein am Eröffnungswochenende über 115 Millionen Euro in 62 Ländern ein. Damit ist das der stärkste Übersee-Start eines Films von Tom aller Zeiten. Mit den Einnahmen aus den USA zusammen ist der Umsatz bis Sonntag sogar doppelt so hoch. Die Fortsetzung bescherte Tom somit sein erstes US-Eröffnungswochenende mit einer Einspielsumme von über 100 Millionen Euro. Auch global stellte der Hollywood-Star einen neuen Rekord auf. In 32 Ländern hat der zweite Teil des Flieger-Films den besten Start hingelegt, den der Schauspieler je erzielen konnte.

In einigen Wochen wird sich "Top Gun: Maverick" dann mit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" messen müssen. Der Marvel-Film brachte nach seinem inzwischen vierten Wochenende seit der Veröffentlichung, weltweit über 800 Millionen Euro ein. Das macht den Magier-Film zum Maßstab, um zu vergleichen, wie gut verschiedene Blockbuster in diesem Sommer laufen – einschließlich Toms "Top Gun"-Fortsetzung.

Tom Cruise in "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel"

Tom Cruise, Schauspieler

Tom Cruise im Film "Top Gun: Maverick"

