Im Beruf: Sind Chris Hemsworth und seine Elsa Konkurrenten?

Die beiden zählen zu Hollywoods schönsten Traumpaaren! Seit 2010 sind der australische Schauspieler Chris Hemsworth (38) und die spanische Schauspielerin Elsa Pataky (45) glücklich verheiratet. 2018 standen die zwei für einen Streifen gemeinsam vor der Kamera. Jetzt sind die beiden wieder an einem gemeinsamen Projekt beteiligt. In der Netflixproduktion "Interceptor" spielt die Spanierin die Hauptrolle, während ihr Mann der ausführende Produzent war. Doch wie läuft die Zusammenarbeit zwischen dem Ehepaar? Elsa verriet, wie es war, mit Chris zu drehen.

In einem australischen Radiointerview bei Fitzy and Wippa berichtete die Schauspielerin, wie die Dreharbeiten mit ihrem Ehemann abgelaufen sind. Zur selben Zeit von Elsas Actionfilm wurde nämlich "Der Spinnenkopf" veröffentlicht, in dem der Thor-Darsteller die Hauptrolle spielt. "Wissen Sie, wir sind konkurrenzfähig. Lasst uns diese beiden Filme einfach zur gleichen Zeit drehen und sehen, was passiert", scherzte die Fast & Furious-Darstellerin.

In "Interceptor" spielt Elsa eine Armee-Leutnantin, die die Welt retten muss, als 16 Atomraketen in den Vereinigten Staaten gestartet werden. Sie offenbarte, dass sie vor den Dreharbeiten dafür ein sechsmonatiges militärisches Training absolvierte. Im Interview gab die dreifache Mutter jedoch ehrlich zu, dass sie befürchtet hatte, für eine körperlich anstrengende Rolle zu alt zu sein.

Anzeige

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Kindern

Anzeige

Netflix Chris Hemsworth in seinem neuen Netflix-Film "Der Spinnenkopf"

Anzeige

Netflix Elsa Pataky in "Interceptor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de