In "Only Murders in the Building": Selena und Cara knutschen

Es wird emotional bei "Only Murders in the Building"! Im vergangenen Jahr feierte die Comedy-Krimi-Serie mit Steve Martin (76), Martin Short (72) und Selena Gomez (29) einen Riesenerfolg – schnell stand fest: Es wird eine zweite Staffel geben! Seit dem 28. Juni geht die Geschichte rund um Charles, Oliver und Mabel weiter – und wie die ersten Szenen jetzt zeigen, sorgen Selena und ihre Schauspielkollegin Cara Delevingne (29) für leidenschaftliche Szenen!

Ja, richtig gelesen – Cara ist Teil der zweiten Staffel! Wie MailOnline zeigte, spielt sie als Alice Banks an der Seite von Selena und Co. mit. Bereits in der zweiten Folge der neuen Staffel wird es sehr leidenschaftlich: "Ich fühle mich besser", gibt Mabel zu, nachdem sie ein Kunstwerk zerstörte, woraufhin die Charaktere ihren Gefühlen freien Lauf lassen! Selena aka Mabel geht auf die Alice-Darstellerin zu und küsst sie. "Ich fühle mich auch besser", flüstert Cara in ihrer Rolle – nach ihrem leidenschaftlichen Acht-Sekunden-Kuss!

Bereits Anfang der Woche sprach das pansexuelle Model gegenüber Entertainment darüber, wie stolz es ist, die queere Community zu repräsentieren: "Es war ehrlich gesagt das beste Projekt, das ich je gemacht habe. Es war so einfach und entspannt – [Selena und ich] haben bereits diese Beziehung, was die Vertrautheit angeht", verriet die 29-Jährige stolz, da sie bereits seit einigen Jahren mit der Sängerin befreundet ist. "Es war wirklich so, als würde ich mit einer Kindheitsfreundin arbeiten", schwärmte Cara.

