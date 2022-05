Selena Gomez (29) heizt ihren Fans ordentlich ein! Im Juli feiert die Schauspielerin einen runden Geburtstag: Sie wird 30 Jahre alt. Davor genießt die Beauty ihr Leben in vollsten Zügen. Dass sie Single ist, stört sie dabei offenbar eher weniger. Zuletzt spekulierten ihre Fans, ob sie den Marvel-Hottie Chris Evans (40) datet – bestätigt wurde das nie. Ist aber auch nicht weiter schlimm, wenn man der Musikerin Glauben schenkt – im Gegenteil. Selena ist solo und präsentiert sie sich heißer als jemals zu vor!

Am späten Nachmittag stand Selena noch vor der Kamera und moderierte die beliebte US-Comedyshow "Saturday Night Live". Danach schmiss der Sender noch eine After-Show-Party – mit von der Partie: die "Only Murders in the Buliding"-Darstellerin. Für die Feierlichkeiten schlüpfte die Beauty in ein schulterfreies schwarzes Minikleid, welches ihr Dekolleté und ihre Beine wunderbar in Szene setzte. Dazu wählte die 29-Jährige silberne Glitzer-Heels. Ihre Haare hatte sie zu dem sexy Look extra voluminös aufgelegt.

Im Laufe der Jahre hat sich Selenas Style ziemlich verändert. Früher griff sie eher zu legeren und lässigen Outfits. Heute weiß sich die Musikerin auf Premieren oder Preisverleihungen mit aufreizender Mode zur Show zu stellen. Heute wisse sie, was ihr schmeichelt und was nicht, wie sie 2021 im Interview mit Vogue erklärte: "Mein Stil war früher im Allgemeinen einfach keine gute Kombination."

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Mai 2022

PapCulture / BACKGRID / ActionPress Selena Gomez im Mai 2022

Getty Images Schauspielerin Selena Gomez im April 2022

