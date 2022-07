Ist "Peaky Blinders"-Hottie Cillian Murphy in festen Händen?

Wie steht es um Cillian Murphys (46) Beziehungsstatus? Der Schauspieler ist vor allem durch seine Gangsterrolle als Thomas in Peaky Blinders bekannt geworden. Die Serie wurde über Nacht zum Mega-Erfolg. Dabei scheint aber nicht nur die spannenden Storyline die Zuschauer an die Fernseher zu fesseln, sondern auch die Besetzung. Im Netz kursieren etliche Memes, die deutlich machen: Thomas aka Cillian bringt viele Herzen zum Schmelzen! Aber wie sieht es in Cillians Privatleben aus?

Diese Information dürfte wohl viele heimliche Verehrer des Iren enttäuschen: Cillian ist seit 2004 unter der Haube – aber wer ist die Glückliche? Yvonne McGuiness hat das Herz des Beaus erobert. Die bildende Künstlerin und der Hottie haben zwei gemeinsame Söhne, mit denen sie in Irland leben. Wie seine Kollegen in Hollywood zu wohnen, möchte der 46-Jährige nicht.

"Ich muss nicht in Los Angeles leben. Dann wäre ich sehr weit weg von meiner Familie und ich würde sie nie sehen", betonte Cillian in einem früheren Interview. Er und Yvonne zogen 2015 von London zurück in ihre Heimat nach Irland, damit ihre Söhne auch ihre Großeltern öfter sehen können.

Cillian Murphy als Thomas Shelby in "Peaky Blinders"

Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Cillian Murphy, Schauspieler

