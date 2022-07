Nach Aus mit Mischa: Sucht Samantha Abdul eine Beziehung?

Ist Samantha Abdul (32) bereit für eine neue Liebe? Knapp ein Jahr lang war die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin mit dem einstigen Love Island-Teilnehmer Mischa Mayer (30) zusammen. Im April dieses Jahres gab das Paar jedoch seine Trennung bekannt. Die beiden hätten einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen gehabt, weshalb es ihnen schwergefallen sei, weiterhin gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Doch wäre Samantha inzwischen wieder bereit, sich auf einen neuen Partner einzulassen?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erzählte die 32-Jährige, dass sie keine klare Antwort darauf geben könne, ob sie jetzt wieder eine Beziehung eingehen würde. "Wenn es passiert, dann würde ich es nicht aus irgendwelchen Gründen nicht eingehen. Man lernt sich in einer Beziehung noch mal anders kennen als in der klassischen Kennlernphase", begründete die Hamburgerin. Sie sei kein Fan von "no risk, no fun".

Darüber hinaus verriet Sam, dass Mischa inzwischen aus ihren gemeinsamen vier Wänden ausgezogen sei, sie aber weiterhin dortbleiben möchte. Der Grund: Ihr Sohn Ilja, der aus ihrer vorigen Beziehung stammt. "Hätte ich kein Kind, dann wäre ich hier ausgezogen, weil die Miete schon eine Ansage ist. Aber ich fände es nicht gut, Ilja hier jetzt rauszureißen, noch mal einen Umzug zu machen...", erklärte die Influencerin.

Instagram / samantha_abdul Mischa Mayer und Samantha Abdul im Mai 2021

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2022

Instagram / samantha_justus Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Samantha Abdul, 2020

