David Zickert will Schmuddeltattoo für Traumberuf entfernen

David Zickert, bekannt aus der TV-Show Temptation Island, plant, sein kontroverses Blowjob-Tattoo entfernen zu lassen. Der Realitystar arbeitet derzeit als Kassierer in einem Schwimmbad in Leverkusen, möchte sich jedoch beruflich als Bademeister beziehungsweise Rettungsschwimmer neu orientieren. "Eigentlich gefällt mir das Tattoo, aber ich muss es entfernen lassen!", meint David gegenüber RTL. Das Tattoo zeigt die explizite Szene von einer Frau beim Oralverkehr. "Da ich das Tattoo an der Wade habe, könnten das dann auch kleine Kinder sehen", erklärt er.

Der Weg zum neuen Beruf ist für David allerdings noch weit. Er trainiert täglich, um die notwendigen Schwimmabzeichen zu erlangen, da er bisher nur das Seepferdchen besitzt. Zudem verrät er, dass er gern wieder ins Fernsehen möchte, jedoch mit Rückschlägen aufgrund seines Tattoos konfrontiert wurde. "Ich habe mich schon mehrfach beworben, doch wegen des Tattoos habe ich nur Absagen bekommen", gibt er ehrlich zu.

Neben seinen beruflichen Zielen freut sich auch Davids Freundin Jacky über die Entscheidung. "Ich habe ihr schon gesagt, dass ich das Tattoo wegmachen lasse und sie hat sich sehr gefreut", erzählt der 33-Jährige. Mit ihr ist der einstige "Paradise Hotel"-Kandidat seit Juni dieses Jahres in einer festen Beziehung.

Instagram / zickertdavid David Zickert, Oktober 2021

Instagram / zickertdavid David Zickert und seine neue Freundin Jacky

Wie findet ihr es, dass David Zickert sein Blowjob-Tattoo entfernen lassen will? Gut, das Tattoo passt nicht zu seiner beruflichen Zukunft. Schade, wenn es ihm gefällt, sollte er es behalten. Ergebnis anzeigen



