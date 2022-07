So verliebt: Julian und Sarah Engels turteln im Urlaub herum

Wie süß die beiden doch zusammen sind! Seit 2019 sind Julian (29) und Sarah Engels (29) ein Paar, gerade einmal zwei Jahre später gaben sie sich dann im kleinen Kreise das Jawort. Im vergangenen Dezember hatten sie noch mal etwas zu feiern, denn die Geburt von Tochter Solea machte ihr Glück perfekt. Momentan machen Sarah und Julian gemeinsam mit ihrer Tochter Solea sowie Sarahs Sohn Alessio (7) aus erster Ehe Urlaub in der Schweiz – und dabei wirkt das Ehepaar ziemlich glücklich miteinander.

Momentan hält sich die Familie Engels in der Schweiz zum Campen auf, wie aus den Instagram-Beiträgen der ehemaligen DSDS-Finalistin hervorgeht. In ihrem jüngsten Post ist die zweifache Mama gemeinsam mit ihrem Mann auf einer Aussichtsplattform am Luganersee zu sehen. Die beiden wirken dabei total verliebt: So gibt ihr Julian auf einer der Aufnahmen einen Kuss auf den Kopf – auf einem anderen Foto albert das Paar lachend herum. Die Sängerin schrieb überglücklich zu dem Beitrag: "Mit dir kann ich fliegen, Schatz." Auf Italienisch fügte sie ihren Worten noch ein "Ich liebe dich" hinzu.

Aber kann die zweifache Mama den Urlaub überhaupt genießen? Am vergangenen Freitag meldete sie sich nämlich mit einer kleinen Beschwerde zu Wort: "Gestern Abend haben sich einige ganz penetrant vor den Wagen gestellt, sodass wir wirklich keine Sekunde unbeobachtet waren." Auch wenn sie sich immer über ihre Fans freue, sei diese Situation beängstigend für sie gewesen.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Juli 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Mann Julian in der Schweiz

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de