Jake McLean starb bei Auto-Crash: Ex Lauren Goodger trauert

Lauren Goodger (35) trauert um ihren Ex-Freund Jake McLean! Am Wochenende machte die schockierende Nachricht die Runde, dass die The Only Way Is Essex-Schönheit Yazmin Oukhellou und ihr Ex-Partner in einen schweren Autounfall in der Türkei verwickelt waren. Währen die Reality-TV-Beauty in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde, verstarb der 33-Jährige noch am Unfallort. Jetzt meldete sich Jakes Ex Lauren zu Wort und trauerte öffentlich im Netz um den Briten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die werdende Mama ein kurzes Statement, mit dem sie von ihrem ehemaligen Partner Abschied nahm. "Ruhe in Frieden, Jake", begann die Influencerin zu schreiben. Angesichts Jakes Ableben fehlten ihr schlichtweg die Worte – so schockiert schien Lauren von den traurigen Nachrichten zu sein. "Meine Gedanken sind bei deiner Familie und deinen Freunden", versicherte die 35-Jährige abschließend in ihrem Post. Auch auf Twitter teilte sie ihre letzte Nachricht an ihren Ex-Freund.

Lauren und Jake hatten sich 2012 erstmals über Twitter kennengelernt und im Anschluss vier Jahre lang gedatet. 2016 gaben die zwei dann schließlich ihre Trennung bekannt. Nach dem Liebes-Aus soll Jake eine On-off-Beziehung zu Yazmin Oukhellou, seiner Beifahrerin am Tag des Horror-Crashs, geführt haben.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im Mai 2021

Will / MEGA Lauren Goodger und Jake McLean im März 2013

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

