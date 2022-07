Vor Geburt: Lottie Tomlinson fliegt letztes Mal in Urlaub

Lottie Tomlinson (23) gönnt sich einen letzten Trip ohne Kind! Die Influencerin und ihr Partner Lewis Burton (30) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Baby – einen Sohn. Ihre Schwangerschaftskurven setzt die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (30) für ihre Follower auch immer wieder in Szene. Erst vor wenigen Tagen posierte sie im bauchfreien Kleid bei ihrer Babyshower. Jetzt gönnt sich die Britin aber erst einmal eine Auszeit: Ein letztes Mal vor der Geburt fliegt Lottie in den Urlaub.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 23-Jährige am Flughafen in Gatwick. Für die Abreise in ihren Babymoon warf Lottie sich in ein eng anliegendes Kleid und zeigte somit stolz ihre Kugel. "Eine letzte Reise, bevor der kleine Junge da ist", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Zusammen mit dem Vater ihres ungeborenen Sohnes genießt Lottie nun die letzte Zweisamkeit auf Mallorca.

Während ihrer Schwangerschaft urlaubte Lottie schon eine ganze Menge. Unter anderem verbrachten sie und Lewis im April einige Zeit in Paris. Verliebt schlenderten die werdenden Eltern durch die französische Hauptstadt und ließen ihre Follower daran teilhaben.

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Juni 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Juli 2022

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson in Paris

