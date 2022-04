Lottie Tomlinson (23) ist offenbar glücklicher denn je! Die schöne Influencerin ist aktuell in freudiger Erwartung: Gemeinsam mit ihrem Freund Lewis Burton (30) bekommt die Halbschwester von Popstar Louis Tomlinson (30) ihr erstes Baby. Erst kürzlich verrieten die Turteltauben, dass es ein Junge wird. Vor der Geburt reisten die beiden nun nach Paris – und teilten romantische Schnappschüsse aus der Stadt der Liebe!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Lottie am Donnerstag mehrere Fotos ihres Kurztrips. Hand in Hand schlendern die Beauty und ihr Liebster durch die Straßen der französischen Hauptstadt und wirken total verliebt. Die Aufnahmen kommentierte die 23-Jährige mit: "Mama und Papa!" Ihre Fans waren verzückt: "Ihr werdet so tolle Eltern", schrieb ein User.

Für Lottie ist die Schwangerschaft ihr ganz großes Glück. In den vergangenen Jahren musste die Blondine nämlich mehrere Verluste verkraften: 2016 starb ihre Mutter an Krebs, gut drei Jahre später kam ihre Schwester Félicité (✝18) durch eine Überdosis ums Leben. Und auch ihr Partner verlor 2020 seine Partnerin Caroline Flack (✝40).

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Februar 2022

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson in Paris

Instagram / lottietomlinson Félicité und Lottie Tomlinson

