Berührungsängste? Elyas M'Barek über Klitoris-Erfahrungen

So hat man Elyas M'Barek (40) selten gesehen. Das deutsche Kino ist ohne den Schauspieler kaum vorstellbar. Auch ab Donnerstag ist er wieder in einem neuen Film auf der großen Leinwand zu sehen: "Liebesdings" läuft ab dem 07. Juli in den deutschen Kinos. In der Hauptrolle trägt Elyas in einer Szene einen ungewöhnlichen Kopfschmuck: einen Hut, der dem weiblichen Geschlechtsorgan nachempfunden ist. Für den 40-Jährigen scheint das nichts Außergewöhnliches zu sein.

Mit rbb sprach er über die herausstechende Szene seines neuen Films. "Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll, einen Klitoris-Hut aufzuhaben", stellte er klar. "Also ich hab schon mehrere Begegnungen in meinem Leben mit Klitorissen gehabt – ist das eigentlich der richtige Plural? Ich weiß nicht, warum Leute das als so einen Tabubruch ansehen", fuhr er fort und beschrieb anschließend noch seine Erfahrung mit dem eigenartigen Hut: "Es war sehr heiß da drin und ich konnte nichts sehen, aber das hat halt Spaß gemacht."

Der Film, in dem seine Rolle auf der Flucht vor den Medien in einem feministischen Theater landet, leistet für ihn einen Beitrag zur Aufklärung. "Es ist zu Recht einfach sensibler geworden, der Umgang damit, glaube ich. Jeder kann einen Pimmel malen, aber keiner kann tatsächlich eine Vagina zeichnen – oder wenige", begründete Elyas seine Meinung. Es sei immer eine Art Tabu. "Man möchte nicht darüber sprechen, es gibt Berührungsängste", erklärte er weiter. Berührungsängste scheint zumindest Elyas nicht zu haben.

Constantin Film Verleih / Violetta Grimm Elyas M’Barek mit einem Klitoris-Hut im Film "Liebesdings"

Getty Images Elyas M'Barek in Hamburg im Oktober 2019

Getty Images Elyas M'Barek im April 2019

