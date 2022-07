Datet Robert Irwin etwa "Glee"-Darstellerin Emmy Perry?

Süßes Liebesgerücht um Robert Irwin (18)! Während seine große Schwester Bindi Irwin (23) schon seit vielen Jahren glücklich an ihren Mann Chandler Powell (25) vergeben ist – und inzwischen auch eine Tochter mit ihm hat – zeigte sich der Sohn von Steve Irwin (✝44) noch nie mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, könnte sich das aber bald ändern: Robert soll die Schauspielerin Emmy Perry daten!

Weil man Robert und Emmy in letzter Zeit so oft zusammen gesehen hat, wurden die Liebesgerüchte um die engen Freunde zuletzt immer hartnäckiger. So sammeln sich unter ihren Instagram-Posts viele Kommentare wie: "Bist du wirklich mit Robert zusammen?" oder "Du und Robert, ihr seid doch ein Paar, oder?" Ein paar davon waren auch negativ. Die Beauty ließ die Nachrichten ihrer neugierigen Fans unkommentiert. Aber in ihrer Story veröffentlichte sie jetzt ein vielsagendes Zitat: "Lass nicht zu, dass die Meinung anderer Menschen deine Realität verzerrt. Bleib dir selbst treu. Sei mutig bei der Verfolgung deiner Träume."

Emmy wurde als junges Mädchen durch ihre Nebenrolle in der Hit-Serie Glee bekannt. Seitdem hat sie in ein paar Filmen und TV-Produktionen wie "26 Candles" oder "Scales: Mermaids Are Real" mitgespielt. Genau wie Robert macht die 17-Jährige sich für den Tierschutz stark – sie hat sogar schon eine wohltätige Auffangstation namens Emmy's Hope gegründet. Sie und Robert kennen sich bereits seit rund drei Jahren. Gerade erst hat die US-Amerikanerin ihn und seine Zootiere in Australien besucht.

Instagram / emmyperryxo Robert Irwin und Emmy Perry

Instagram / emmyperryxo Emmy Perry, Schauspielerin

Instagram / emmyperryxo Emmy Perry im Australia Zoo der Familie Irwin

