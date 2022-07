Ex-Bachelor Dominik Stuckmann und Anna planen schon Kinder!

Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) können sich ihre Zukunft nicht mehr ohneeinander vorstellen! Der Unternehmer hat im Rahmen der zwölften Staffel von Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht – und letztendlich in der Hamburgerin seine Mrs. Right gefunden: Der Rosenverteiler und seine Auserwählte sind auch einige Monate nach den Dreharbeiten immer noch ein Paar und total happy miteinander. Dominik und Anna können sich sogar schon gemeinsamen Nachwuchs vorstellen!

Gegenüber Bild sprachen Dominik und seine Anna jetzt total offen über ihre Zukunftsplanung – und da spielt auch gemeinsamer Nachwuchs schon eine Rolle. "Kinder können wir uns wirklich gut vorstellen", betonte die 33-Jährige und scherzte: "Aber in diesem Jahr nicht mehr leisten." Das Paar ist nämlich gerade erst zusammengezogen: Die beiden wohnen jetzt in Dominiks Wohnung in Frankfurt am Main.

Wie läuft es denn eigentlich sonst in der Beziehung? Sowohl Dominik als auch Anna haben noch immer Schmetterlinge im Bauch – doch der anfängliche Bachelor-Zauber ist offenbar inzwischen etwas verblasst. "Die rosarote Brille ist weg. Der Alltag kehrt ein", gewährte die Beauty einen ehrlichen Einblick in ihr Liebesleben.

