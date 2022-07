Mysteriöse Krankheit: Rapper Skepta meldet sich aus Klinik

Woran leidet Skepta (39)? Nach ihrer Scheidung im Frühjahr 2019 soll Adele Adkins (34) den fünf Jahre älteren Rapper gedatet haben. Doch obwohl die Sängerin und Skepta bei vermeintlichen Dates gesichtet wurden, bestätigte keiner der beiden öffentlich die Beziehung – die "Rolling in the Deep"-Interpretin behauptete später sogar single zu sein. Seitdem scheint Funkstille zwischen den beiden Musikern zu herrschen. Jetzt meldete sich Skepta aus dem Krankenhaus!

Mit einer Instagram-Story richtete sich Skepta an seine rund 3,2 Millionen Follower: "Sprecht ein kleines Gebet für mich", meldete sich der Musiker aus dem Krankenbett, wobei deutlich ein Krankenhauskittel auf dem Post zu erkennen war. Wo und warum der angebliche Ex von Adele im Krankenhaus liegt, ist allerdings nicht bekannt – eigentlich ist Skepta derzeit auf seiner Europatournee, am kommenden Donnerstag soll der 39-Jährige auf dem Rolling Loud Festival in Portugal auftreten.

Vor der angeblichen Liason mit Adele datete Skepta unter anderem auch andere berühmte Schönheiten wie Naomi Campbell (52): Im März 2018 machten die beiden mit dem damaligen Cover des Magazins GQ ihre Liebe zueinander öffentlich! Doch nachdem einige Gerüchte um eine Beziehungskrise im Umlauf waren, soll die Romanze nach nur wenigen Monaten beendet worden sein – allerdings äußerten sich weder Naomi noch Skepta zu dem Beziehungsende.

Instagram / skeptagram Skepta, Instagram-Story 2022

Instagram / skeptagram Skepta im Mai 2022

Getty Images Naomi Campbell und Skepta im Jahr 2019

