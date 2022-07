Schwangere Romee Strijd bezaubert auf Paris Fashion Week

So schön schwanger ist Romee Strijd (26)! Die Victoria's Secret-Schönheit erwartet das zweite Kind mit ihrem Verlobten Laurens van Leeuwen (31) – es wird wieder ein Mädchen. Diese schöne Nachricht teilten sie erst vor ein paar Wochen mit ihren Fans. Inzwischen sieht man der Laufsteggöttin ihr Babyglück auch an: Sie kann sich bereits über eine kleine Murmel freuen. Wie toll Romee in der Schwangerschaft aussieht, bewies sie jetzt auch auf der Paris Fashion Week...

Am Montag präsentierte die Luxusmarke Christian Dior ihre Haute-Couture-Teile aus der neuen Herbst-Winter-Kollektion. Auch Romee war zu Gast. Das Supermodel erschien in einer stylishen, herbstlichen Kombi aus Stiefeln, Trenchcoat, Bluse und einem wattierten Rock. Dazu kombinierte sie eine kleine Handtasche und eine XXL-Sonnenbrille – natürlich alles von Dior. Durch die ganzen Kleidungsschichten musste man schon etwas genauer hinsehen, um ihren Babybauch zu entdecken. Aber ihre hübsche Kugel blitzte hin und wieder hervor.

Auf diesem brandneuen Foto hingegen sieht man die Schwangerschaft wieder deutlich: Romee postete vor ein paar Tagen ein heißes Unterwäsche-Pic auf Instagram. Die Beauty umfasst ihren Babybauch hier liebevoll, während sie verführerisch in die Kamera schaut. Ihre Fans flippten in den Kommentaren förmlich aus: "Wie kann man nur so schön sein? Ich glaube, ich finde dich schwanger sogar noch schöner als sonst", schwärmte ein Follower.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Romee Strijd auf der Paris Fashion Week

Anzeige

KCS Presse / MEGA Romee Strijd auf der Paris Fashion Week

Anzeige

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de