Sinneswandel: Warum ließ Dani Katzenberger sich tätowieren?

Wollte Daniela Katzenberger (35) nicht eigentlich die Finger von Tattoos lassen? In den neuesten Folgen ihrer Realityshow "Familienglück auf Mallorca" nahm die Kultblondine ihre Zuschauer mit zum Tätowierer. Hier ließ die Katze sich ihr erstes richtiges Tattoo stechen – und zwar den Namen ihrer Tochter Sophia (6)! Ihr Mann Lucas Cordalis (54) zeigte sich ziemlich überrascht von der Aktion. Immerhin habe sie zuvor nie ein Tattoo gewollt. Woher kam also Danis Sinneswandel?

Promiflash hat mal bei der 35-Jährigen nachgefragt. Daraufhin beteuerte Daniela: "Nach meinen auf die Stirn getackerten Augenbrauen bin ich mit dem Thema Tattoos auf jeden Fall vorsichtig. Doch Sophias Namen zu tätowieren, fühlt sich für mich richtig an. So sind wir immer miteinander verbunden." Und was genau ging ihr durch den Kopf, während die Tätowiererin ihre Haut mit einer Nadel bearbeitet hatte? "Schmerzen! Aua, das tut weh! Aber ich wusste ja wofür", erklärte die stolze Mama.

Was sagen eigentlich Danielas Fans zu dem Tattoo für ihr Töchterchen? Die Mehrheit der Promiflash-Leser fand die Aktion total schön, wie eine Umfrage gezeigt hat. So stimmten von 1.195 Umfrageteilnehmern insgesamt 61,3 Prozent (732 Votes) dafür, dass die Idee "fabelhaft" sei. Die restlichen 38,7 Prozent (463) hingegen zeigten sich nicht wirklich angetan.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers neues Tattoo

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de