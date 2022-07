Süße Bedeutung: Daniela Katzenberger lässt sich tätowieren

Daniela Katzenberger (35) hat sich etwas ganz Besonderes überlegt! Die Reality-TV-Bekanntheit ließ sich nun in der neuen Folge ihres Formats "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" ein Tattoo stechen – und zwar für ihre Tochter Sophia Cordalis (6)! Nun ziert ihr Handgelenk ein filigraner Schriftzug, auf dem der Name ihres Kindes zu lesen ist. Doch wie gefällt ihrem Kind das Tintenkunstwerk? Und was sagt eigentlich Danis Mann Lucas Cordalis (54) dazu? Promiflash fasst für euch nun noch einmal alle Details zusammen...

