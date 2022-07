Wie schon bei Leo: Fiona Erdmann hat Stillprobleme bei Neyla

Fiona Erdmann (33) hat sich Hilfe geholt. 2020 wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandiatin zum ersten Mal Mama. Seither lässt das Model seine Fans an seinem neuen Alltag teilhaben und thematisiert dabei auch aufkommende Probleme. Im Mai brachte die Influencerin dann ihr zweites Kind zur Welt. Auch dieses Mal berichtet Fiona offen: Wie bereits bei Leo klappt auch bei Neyla das Stillen nicht so wie erhofft.

Auf Instagram erzählte die frischgebackene Zweifachmama, dass kurz nach der Geburt noch alles gut funktioniert habe. Doch schleichend kamen die Probleme auf. "Neyla trank nicht genug und meine Brust bekam nicht genügend Signale, mehr Milch zu produzieren", verriet die 33-Jährige. So passierte es, dass ihre Tochter nicht genug zunahm. "Zum Glück bin ich dieses Mal gelassener und versuche mich nicht zu stressen. Und anstatt mit Milchpulver anzufangen, habe ich mir dieses Mal eine Stillberatung besorgt", plauderte Fiona aus.

Bei Söhnchen Leo habe ihr damals der Arzt geraten zuzufüttern. "Durch das Zufüttern mit der Flasche und der Pulvermilch hatte er immer weniger Interesse an meiner Brust", erinnerte sich die TV-Bekanntheit. Nach rund drei Monaten sei ihre Stillphase dann beendet gewesen. Doch die zweifache Mama hofft, mithilfe der Stillberatung nun Tochter Neyla länger an die Brust legen zu können, als es ihr bei Leo möglich war.

