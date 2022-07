Barbara Meiers Tochter freut sich auf ihr Geschwisterchen

Die ganze Familie freut sich auf Barbara Meiers (35) Baby! Gemeinsam mit ihrem Mann Klemens Hallmann erwartet die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin ihr zweites Kind – diese schöne Nachricht verkündete sie ihren Fans im Mai. Ihre erstgeborene Tochter Marie-Therese ist inzwischen zwei Jahre alt. Versteht die Kleine eigentlich schon, dass sie bald ein Geschwisterchen bekommen wird? Laut Mama Barbara freut sie sich sehr!

Das plauderte die 35-Jährige im Bunte-Interview aus. "Ich dachte, dass sie das vielleicht noch gar nicht realisieren kann, dass da jetzt ein Baby unterwegs ist. Ich dachte, sie wäre zu jung", begann Barbara. Doch dann wurde sie von Marie-Therese überrascht! "Letztens hatte sie Socken, die ihr zu klein waren, und da habe ich gesagt: 'Du, das ist eher etwas für das Baby, das kannst du nicht mehr anziehen.' Und dann hat sie das alles auf einen Haufen gelegt und auf meinen Bauch gedeutet, um mir zu sagen, das legt sie jetzt für das Baby zur Seite." In solchen Momenten würde ihr Mamaherz einfach dahinschmelzen.

Auch die Vorfreude von Barbara auf den Familienzuwachs ist natürlich riesig. Ende Juni präsentierte sie auf Instagram stolz ihren Babybauch. Bei den Duftstars 2022 erschien sie in einem engen Ballkleid aus Spitze, das ihre Kugel perfekt zur Geltung brachte. "Baby an Board. Langsam wird die Auswahl an Kleidern, die noch passen – im wahrsten Sinne des Wortes – enger", witzelte sie in der Bildunterschrift.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2016

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Wie gefällt euch Barbaras Look als Schwangere so bisher? Richtig gut! Ist nicht so ganz mein Fall... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de