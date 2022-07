Sarafina Wollny in Sorge: Ihre Zwillinge sind beide krank

Sarafina Wollny (27) hat es gerade besonders schwer mit ihren Twins! Gemeinsam mit ihrem Mann Peter Wollny (29) hat die Reality-TV-Bekanntheit vor einem Jahr Zwillinge bekommen. Emory (1) und Casey (1) waren anfangs Sorgenkinder, da sie zu früh zur Welt gekommen sind – aber inzwischen entwickeln die kleinen Kämpfer sich prächtig! Doch nun haben Sarafina und Peter wohl ein paar besonders harte Stunden hinter sich: Beide Kids sind krank...

In ihrer Instagram-Story berichtete die Mama jetzt im Rahmen eines Q&A: "Sie sind gerade beide etwas am kränkeln. Hoffentlich war es nur ein Tagesvirus." Aber was fehlt ihren beiden Prinzen genau? "Casey hat Husten und Emory hat wieder mit den Ohren zu kämpfen", sorgte sich Sarafina. Schon mit gesunden Zwillingen ist der Alltag mit Haushalt und Co. sicher schwierig zu meistern. Wie schafft sie das nur? "Es ist definitiv nicht immer alles einfach und perfekt", betonte die 27-Jährige. "Es bleibt oft im Haushalt auch mal was liegen."

Weiter berichtete Sarafina von ihrem alltäglichen Trubel: "Meistens machen wir die Dinge, wenn sie schlafen – und wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, dann ist es so. [...] Die Zwillinge stehen an erster Stelle." Sie und Peter würden sich deshalb auch keinen Stress machen. Außerdem ergänzte die Zwillingsmami: "Aber mittlerweile beschäftigen sich die zwei auch selbst."

Casey und Emory, Kinder von Sarafina Wollny

Peter und Sarafina Wollny

Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

