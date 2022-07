Nach Gewaltvorwurf der Ex: Nick Kyrgios turtelt mit Freundin

Nick Kyrgios (27) scheint die Gewaltvorwürfe gegen sich einfach wegzulächeln! Am Mittwoch wurden schwere Vorwürfe gegen den Tennisstar laut. Während seiner Beziehung mit Chiara Passari soll er die Influencerin körperlich angegriffen haben. Dass sich der Sportler nun vor Gericht behaupten muss, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber einem australischen Magazin. Kurz nachdem die Anschuldigungen gegen ihn an die Öffentlichkeit kamen, wurde Nick jetzt beim Turteln mit seiner neuen Freundin gesichtet!

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Nick seiner Ex Freundin Chiara gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Vor diesen Anschuldigungen scheint sich der Tennisprofi jedoch nicht verstecken zu wollen – im Gegenteil. Denn zum Training traf der gebürtige Australier freudestrahlend und Hand in Hand mit seiner aktuellen Partnerin Costeen Hatzi ein – und turtelte, was das Zeug hält. Ebenso wurden die zwei Verliebten dabei abgelichtet, wie sie sich am Spielfeldrand den einen oder anderen Kuss auf die Lippen drückten.

Nicks Anwalt erklärte im Zusammenhang der Vorwürfe gegenüber demselben Magazin, dass der 27-Jährige die Klage nicht auf die leichte Schulter nehme. "Die Art der Anschuldigung ist schwerwiegend und Herr Kyrgios nimmt die Anschuldigung sehr ernst", ließ er in einem Statement verlauten. Sollte Nick in dem Prozess für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Nick Kyrgios und Chiara Passari

Nick Kyrgios und seine Freundin Costeen Hatzi im Juli 2022

Nick Kyrgios, Tennisstar

