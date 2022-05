A$AP Rocky (33) ist ein geborener Vater. Er und seine Freundin Rihanna (34) haben am 13. Mai einen Sohn bekommen. Noch während der Schwangerschaft der Sängerin wurde Rocky aufgrund einer Schießerei vor ihren Augen verhaftet. Zusätzlich machten Fremdgeh-Gerüchte des Musikers die Runde. Doch nun soll das alles Geschichte sein: Seit das Kind der beiden da ist, blüht Rocky in seiner Vaterrolle auf.

Ein Insider beschrieb nun HollywoodLife, dass Rocky mit seiner Rolle als Vater bestens zurechtkomme. "Er versucht zu helfen, wo er kann, und will Rihanna so viel Ruhe gewähren wie möglich”, betonte der Informant. Dabei soll der Rapper keine Probleme haben, jegliche Aufgabe auszuführen, die dazu gehört: "Er hat nicht davor zurückgeschreckt oder gezögert, Windeln zu wechseln, mit dem Baby mitten in der Nacht aufzuwachen und es in den Schlaf zu wiegen.” Die Liebe zu seinem Sohn sei riesig und Rocky wäre einfach nur dankbar, dass er gesund ist.

Für Rihanna könne es in der aktuellen Zeit niemanden geben, mit dem sie lieber die Elternschaft durchleben würde als mit ihm. "Er ist einfach so unterstützend und liebevoll. Ihn mit ihrem Sohn im Arm zu sehen, entflammt bei ihr ganz neue Gefühle”, schilderte die Quelle. Auch Rihanna soll im Mutterglück schweben und könne ihre Finger gar nicht von ihrem Sohn lassen.

Getty Images A$Ap Rocky im September 2013

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

