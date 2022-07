Emilia Clarke bezaubert im sommerlichen Look bei Premiere

Emilia Clarke (35) zieht alle Blicke auf sich. Bereits in der Vergangenheit bewies die Game of Thrones-Darstellerin regelmäßig ihr Händchen für Mode. Immer wieder strahlte die Schauspielerin in ihren stylishen Outfits auf dem roten Teppich. Auch jetzt zeigte der Filmstar, dass er weiß, was ihm steht. Bei der Premiere des Theaterstücks "The Seagull" bezauberte Emilia nun mit ihrem sommerlichen Look.

Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, präsentierte sich die 35-Jährige am Donnerstagabend den Fotografen in einem sandfarbenen Zweiteiler. Die "Ein ganzes Halbes Jahr"-Darstellerin strahlte in einem Ensemble aus Top und Rock in Lochstrickoptik mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Zu ihrem eleganten, aber auch sommerlichen Outfit kombinierte Emilia nur wenige schlichte Schmuckstücke in Gold. Ihre Haare trug die Schauspielerin hochgesteckt.

Noch bis zum 10. September wird Emilia in der Rolle der Nina im Harold Pinter Theater in London auf der Bühne zu sehen sein. In dem Stück wird die Geschichte zweier Schauspieler erzählt, die sowohl in persönliche als auch berufliche Konflikte verwickelt werden.

Getty Images Emilia Clarke im Oktober 2019

Getty Images Emilia Clarke bei den Emmys, 2019

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

