Leona Lewis zeigt ihren XXL-Babybauch im sportlichen Look

Leona Lewis (37) präsentiert ihre wachsende Körpermitte stolz auf offener Straße! Seit 2019 ist die Sängerin mit ihrem Mann Dennis Jauch verheiratet. Bereits Anfang des Jahres wurden erste Babygerüchte um das Ehepaar laut. Im März meldete sich die gebürtige Londonerin dann mit niedlichen Neuigkeiten bei ihren Fans und bestätigte die Spekulationen: Sie ist wirklich schwanger! Von Paparazzi wurde Leona nun mit ihrem immer praller werdenden Bäuchlein abgelichtet!

Paparazzi bekamen Leona am Mittwoch bei einem Spaziergang in Hollywood vor die Linse. Dabei setzte die 37-Jährige ihren Babybauch in einem ziemlich lässigen Sport-Outfit in Szene – und bewies ganz deutlich: Lange kann es bis zur Geburt ihres Nachwuchses nicht mehr dauern! Denn nur in enger Leggings und Sport-BH bekleidet, konnte man einen direkten Blick auf ihre Rundungen werfen.

Wie happy die "Bleeding Love"-Interpretin mit ihrer ständig größer werdenden Kugel ist, teilt sie immer wieder stolz mit ihrer Fangemeinde im Netz. Denn egal, ob bei einem professionellen Fotoshooting oder im knappen Bikini am See, ihre Community freut sich total über die Updates der werdenden Mama.

Anzeige

Getty Images Leona Lewis und ihr Ehemann Dennis Jauch

Anzeige

MEGA Leona Lewis im Juli 2022

Anzeige

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de