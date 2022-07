Chryssanthi Kavazi erzählt: So witzig war Toms Heiratsantrag

Wie stellte Tom Beck (44) seiner Chryssanthi Kavazi (33) die Frage aller Fragen? Seit 2015 sind die GZSZ-Schauspielerin und der ehemalige Alarm für Cobra 11-Darsteller ein Paar. Drei Jahre später krönte das Paar seine Liebe mit einer großen Hochzeit: Im Rahmen einer griechisch-orthodoxen Feier gaben sich Chryssanthi und Tom vor Familie und Freunden das Ja-Wort, worauf eine große Sause folgte. Jetzt verriet die Mama eines kleinen Sohnes: So hat Tom Chryssanthi einen Antrag gemacht!

Im Gala-Interview verriet Chryssanthi süße Einzelheiten zu ihrer Verlobung: "Ich hatte einen ganz witzigen Heiratsantrag. [...] Romantisch können wir nicht!", witzelte sie – im Thailand-Urlaub hoffte die Mama auf die Frage aller Fragen! Doch nachdem Tom bei einem Spaziergang von einer Überraschung sprach, lief es nicht mehr so, wie es sich die gelernte Industriemechanikerin wahrscheinlich vorgestellt hatte – sie fiel hin und verletzte sich. Den Verlobungsring gab es dann aber doch noch: "Abends habe ich dann meinen Heiratsantrag bekommen – in der Badewanne mit einer Bierflasche in der Hand", schwelgte Chryssanthi in Erinnerungen.

Heute ist das Schauspieler-Paar seit sieben Jahren zusammen – vier Jahre später wurde mit der Geburt ihres kleinen Sohnes aus Chryssanthi und Tom eine kleine Familie. Aber wie lernten sich die beiden eigentlich kennen? "Am ersten Wochenende, als ich nach Köln gezogen bin, in einem Kioskclub… aber wie es so ist – es braucht seine Zeit", erinnerte sich Chryssanthi.

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi beim Deutschen Fernsehpreis 2016

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi in Barcelona

Anzeige

Instagram / tombeckphotos Die Schauspieler Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de