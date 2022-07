Ehrlich? Beauty-Experte analysieren Kim K.'s Botox-Eingriffe

Wurde Kim Kardashian (41) bei ihren Lügen erwischt? Dass der Reality-TV-Star nicht Nein zu zahlreichen Schönheits-OPs sagt, ist schon lange kein Geheimnis mehr – allerdings versicherte die Vierfach-Mama stets, dass sie sich nur mit Botox ihr Gesicht aufspritzen lies. Doch nach ihrer dreimonatigen Auszeit nach ihrem Raubüberfall in Paris tauchte Kim augenscheinlich als ganz andere Frau wieder auf – viele ihrer Fans hinterfragten das schnell wechselnde Aussehen. Jetzt behaupteten Schönheitschirurgen: Kim hat nicht nur zu Botox gegriffen!

Wie Radar berichtete, sprach das Magazin mit einigen Schönheitschirurgen über Kims Gesichtsveränderung: "Die Akzentuierung ihrer Wangenknochen ist sehr auffällig – das könnte entweder mit Implantaten oder Fillern erreicht worden sein", sagte der plastische Chirurg Dr. Michael Obeng. "Minimal-invasive Eingriffe wie Lasern, [...] oder das Einsetzen von Implantaten könnten durchgeführt worden sein, um diesen neuen Look zu erreichen", fasste der Arzt zusammen. Der New Yorker Mediziner Dr. Adam Schaffner konnte dem nur zustimmen: "Kims Wangen sind sehr gut definiert und könnten mit einem injizierbaren Filler [...] verbessert werden, ebenso wie ihr Kinn", erklärte dieser in einem Interview.

Außerdem soll die Ex von Kanye West (45) jetzt geplant haben, sich einer Po-Verkleinerungsoperation zu unterziehen: "Sie hat genug von ihrem riesigen Hintern", verriet ein Insider gegenüber Radar und fügte hinzu, dass "es immer mühsamer wird, sich Kleidung nach Maß schneidern zu lassen, die ihr passt".

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2018

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de