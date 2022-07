In den Flitterwochen: Brooklyn Beckham macht Salto von Jacht

Brooklyn Beckham (23) genießt seine Flitterwochen. Im April ist der älteste Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) vor den Traualtar getreten. Nach über zwei Jahren Beziehung haben er und Nicola Peltz Beckham (27) sich das Jawort gegeben. Aufgrund von einer Dienstreise konnte das Paar nicht sofort nach der Trauung in die Flitterwochen fliegen. Jetzt holen sie diese Reise nach – vor allem Brooklyn kommt dabei offenbar so richtig auf seine Kosten.

Derzeit verbringen Brooklyn und Nicola ihren Pärchentrip in Saint-Tropez. Besonders auf einer Jacht hat der frischgebackene Ehemann offensichtlich seinen Spaß. Paparazzi fotografierten den 23-Jährigen, wie er einen Backflip von dem Schiff machte. Auf den Aufnahmen sieht man, wie Brooklyn in einer schwarzen Adidas-Badehose rückwärts ins kühle Nass hüpft.

Dass die beiden mal miteinander in den Flitterwochen seien würden, haben Brooklyn und Nicola aber nicht erwartet. In einem Interview mit Tatler verriet die 27-Jährige kürzlich, dass sie nach ihrer ersten Begegnung nicht so gut aufeinander zu sprechen waren. "Wir haben uns nicht gut verstanden, es hat einfach nicht gefunkt... Ich hatte einen Freund, er hatte eine Freundin", plauderte die Beauty aus.

Anzeige

MEGA / Backgrid Brooklyn Beckham im Juli 2022

Anzeige

MEGA / Backgrid Brooklyn Beckham im Juli 2022

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de