Nach Jimi-Drama: Yeliz Koc gibt Update zu ihrem Liebesleben

Yeliz Koc (28) plaudert offen über ihren Beziehungsstatus. Seit ihrer Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht (30) im vergangenen Jahr, scheint es die Mutter einer Tochter in Sachen Liebe eher ruhig anzugehen. Zwar bandelte die ehemalige Bachelor-Kandidatin bei Kampf der Realitystars mit ihrem Mitstreiter Paco Herb an, doch eine richtige Beziehung entwickelte sich daraus offenbar nicht. Nun gab Yeliz ihren Fans ein Update zu ihrem Liebesleben.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram, verriet die 28-Jährige, ob sie derzeit jemanden datet. "Nein und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm", antwortete die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin auf die Frage. Ihr Fokus liege derzeit auf anderen Dingen und sie habe deswegen viel zu tun. Was genau, das wollte sie ihren Fans jedoch noch nicht mitteilen. "Das werdet ihr früher oder später noch mitbekommen", versicherte Yeliz aber.

Wie ihr zukünftiger Partner sein sollte, weiß die TV-Bekanntheit auch schon. "Er muss auf jeden Fall kinder- und tierlieb sein. Treu und aufmerksam, eventuell nicht wieder von mir abhängig", plauderte die Brünette im Mai in ihrer Instagram-Story aus. Zudem wünsche sie sich einen Mann an ihrer Seite, der gerne verreist und sie auch mal an die Hand nimmt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Mai 2022

