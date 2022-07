Wow! Anne Hathaway bezaubert in Pink bei Fashion Show in Rom

Anne Hathaway (39) zieht in Rom alle Blicke auf sich. Im Laufe ihrer Karriere lief die Schauspielerin bereits über viele rote Teppiche und war Gast bei zahlreichen Fashion Shows. Dabei bewies die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin regelmäßig ihr gutes Gespür für Mode. Auch jetzt zeigte sich der Hollywoodstar wieder bestens gekleidet: Bei der Präsentation von Valentinos (90) neuer Haute-Couture-Mode strahlte Anne in einem Traum aus Pink.

In einem knallpinken, mit Pailletten besetzten Minikleid stellte sich die 39-Jährige am Freitag vor der Show dem Blitzlichtgewitter und bezauberte die Fotografen. Zu ihrem stylishen Dress kombinierte die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin eine kleine Handtasche sowie Plateauschuhe, die ebenfalls in der Farbe Pink gehalten waren. Ihre Haare trug Anne offen und in leichte Wellen gelegt, beim Make-up setzte die zweifache Mutter auf Natürlichkeit. Da ihr Kleid bereits ein richtiger Hingucker war, verzichtete die Schauspielerin auf auffälligen Schmuck – lediglich ein paar dezente Ringe und Ohrringe machten den Look komplett.

Doch nicht nur Anne zog bei der Fashion Show alle Blicke auf sich – auch Kate Hudson (43) und Naomi Campbell (52) konnten mit ihren Outfits überzeugen. Die Schauspielerin bezauberte in einer Kombi aus einer schwarzen, locker geschnittenen Hose und einer transparenten Bluse. Das Topmodel zeigte sich in einem weißen Zweiteiler, über welchem sie ein schwarzes Cape mit Schleppe trug.

Getty Images Anne Hathaway bei der Fashion Show von Valentino, Juli 2022

MEGA Kate Hudson bei der Fashion Show von Valentino, Juli 2022

MEGA Naomi Campbell im Juli 2022

