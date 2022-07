Wimbledon-Debüt: Prinz George unterwegs mit William und Kate

Weiß Prinz George (8), wie man sich als Royal verhält? Als Dritter in der britischen Thronfolge ist eine Zukunft im Scheinwerferlicht für den Urenkel der Queen (96) vorprogrammiert: Schon jetzt begleitet er seine Eltern Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) bei öffentlichen Auftritten – dabei verzauberte er vor allem die Royal-Fans immer wieder mit seinen süßen Grimassen. Jetzt gab Prinz George sein Wimbledon-Debüt!

Sind Georges Eltern vor dem ersten Besuch des weltweit größten Tennis-Turniers ihres Sohnes nervös? Nein, wie The Sun berichtete – eine Körpersprache-Expertin vermutete sogar das komplette Gegenteil: "William hat seinen Sohn bereits in alle Freuden des Spiels eingeweiht und für Kate muss es ein besonderes Vergnügen gewesen sein, ihren Sohn in den Tennissport einzuführen und [...] ihn durch diesen königlichen Auftritt zu lenken – das zeugt von Geschick und Feingefühl!" Außerdem fuhr die Expertin fort: "William und Kate verstehen es, taktvoll und unterstützend zu sein – aber ohne übervorsichtig zu sein, was ein Kind nervös oder misstrauisch machen könnte."

Mit ihrer Körpersprache habe Kate versucht, ihrem ältesten Sohn den Weg zu weisen: "Sie streichelt ihn sanft, um ihm mitzuteilen, wann er sich vorbeugen oder ihre eigene Begrüßung nachahmen soll", erklärte die Expertin. So vermittele die 40-Jährige George während der Auftritte stets ein gutes Gefühl: "Ihr stolzer Blick ihm gegenüber zeigt allen – auch ihrem Sohn selbst – dass sie ihrem Sohn zutraut, alle Rituale richtig zu befolgen."

Getty Images Herzogin Kate und Prinz George im Juli 2022

Getty Images Prinz George und Prinz William im Juli 2022

Getty Images Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William im Juli 2022

