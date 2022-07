Wirklich getrennt? Kendall Jenner supportet Devins Karriere

Sind Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) wirklich kein Paar mehr? Rund zwei Jahre ging das Model mit dem Basketballspieler durchs Leben. Im Juni machten dann jedoch traurige Neuigkeiten die Runde: Ein Insider behauptete, zwischen den beiden sei alles aus. Trotzdem wurden die Reality-TV-Bekanntheit und der Sportler nun schon wieder mehrfach miteinander gesichtet. Außerdem scheint Kendall ihrem angeblichen Ex auch im Netz wohlgesonnen zu sein: Sie unterstützt Devin sogar in seiner Basketball-Karriere.

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige einen Post des NBA-Stars. In diesem ist das Cover des Videospiels "NBA 2K23" zu sehen, welches Devin höchstpersönlich ziert. Zwar schrieb Kendall keinen Text zu dem Beitrag, doch mit ihrer Reichweite scheint sie den 25-Jährigen enorm zu supporten und sich auch über seine Erfolge zu freuen. Ob die beiden also doch wieder zusammenfinden?

Devin soll angeblich ohnehin nicht viel von dem Liebes-Aus halten und Kendall um jeden Preis zurückgewinnen wollen. "Er umwirbt sie wieder, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Es scheint, als ob ihre Trennung von ihm ein echter Weckruf gewesen ist", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus.

Getty Images Devin Booker, US-amerikanischer Basketballspieler

Getty Images Kendall Jenner, Model

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

