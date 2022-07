Zur Geburt seines Sohnes: Megan Fox schickt Ex Brian Blumen

Megan Fox (36) sendete süße Grüße an ihren Ex Brian Austin Green (48)! Im Februar 2022 verkündeten der Schauspieler und seine Freundin Sharna Burgess (37) süße Neuigkeiten: Die Dancing with the Stars-Tänzerin ist schwanger. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit. Die beiden begrüßten ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt, einen kleinen Sohn! Sowohl Familie und Freunde als auch Fans freuten sich für die frischgebackenen Eltern – doch auch Megan gratulierte ihrem Ex auf schöne Weise zur Geburt!

Gegenüber TMZ gab ein Insider an, dass Megan den frischgebackenen Eltern mit einem Strauß zur Geburt ihres Sohnes gratulierte. Die Blumen sollen weiß gewesen sein und in der Nachricht zu dem Arrangement gestanden haben: "Herzlichen Glückwunsch Brian und Sharna". Außerdem stellte die Quelle klar, dass das Geschenk nur von Megan unterzeichnet wurde und nicht auch von ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (32).

Bereits in der Vergangenheit unterstützte Megan das verliebte Paar – im vergangenen Sommer postete Brain ein Bild von sich und Sharna mit den Worten: "Es ist wirklich lange her, dass ich mit jemandem zusammen war, mit dem ich das Leben wirklich teilen kann". Seine Ex schrieb damals glücklich mit einem Herz-Emoji darunter: "Ich bin dankbar für Sharna".

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess im März 2021

