Georgina Fleur ganz ehrlich: Europa kotzt sie einfach an!

Georgina Fleur (32) lässt kein gutes Haar an Europa! Seit November 2020 wohnt sie in Dubai – und ist in ihrer Wahlheimat offenbar mehr als glücklich! Immer wieder teilt die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Netz Einblicke in das Luxusleben mit ihrer kleinen Tochter in dem Wüstenstaat. Um der Hitze dort zu entfliehen, befindet sie sich gerade aber auf einer Tour durch die Hauptstädte Europas. Aber mit den Verhältnissen auf ihrem Heimatkontinent ist Georgina gar nicht zufrieden!

"Egal, wo man auf der Welt ist: Wenn man einmal in Dubai war, ist im Vergleich einfach alles unterirdisch – vom Service, von der Sauberkeit, vom Essen", echauffierte sie sich in ihrer Instagram-Story. Besonders in Sachen Kinderfreundlichkeit lägen die europäischen Metropolen Paris, London und Monaco weit hinter dem Stadtstaat. "Da müssen alle anderen an sich arbeiten!", forderte Georgina. Das Resümee über ihren Urlaub fiel dementsprechend eher negativ aus: "Alles ist einfach alt, heruntergekommen und die Menschen sind übertrieben unfreundlich – mein Fazit". Sie sei richtig schockiert über die Zustände auf dem Kontinent.

Dubai habe sie eben einfach vollkommen verwöhnt – eine Rückkehr kann sich Georgina deshalb wohl nicht vorstellen. "Ich vermisse Dubai jeden Tag, jede Sekunde, jede Stunde. Es ist das schönste Zuhause, was es gibt auf der Welt", schwärmte sie über das Land, das wegen seiner mangelnden Menschenrechte stark in der Kritik steht. Sie lebe dort einfach im Paradies.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2022 in London mit ihrer Tochter

