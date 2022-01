Ist Georgina Fleur (31) mit ihrem sozialen Umfeld in Dubai zufrieden? Vor rund einem Jahr entschloss sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin dazu, ihr Leben in Deutschland hinter sich zu lassen und in die Vereinigten Arabischen Emirate auszuwandern. Dort hat sie sich inzwischen auch gut eingelebt. Doch wie sieht es mit Freunden aus: Fühlt sich Georgina in Dubai manchmal allein?

In ihrer Instagram-Story verriet die 31-Jährige, dass sie sich in ihrer neuen Heimat inzwischen gut integriert habe. "Ich habe hier einige Freunde und es kommen immer ganz viele aus Deutschland zu Besuch, also sie machen hier Urlaub", erklärte die gebürtige Heidelbergerin. Einsam sei sie also nicht: "Ungelogen, es ist gefühlt jede Woche jemand anderes da."

Das stellte Georgina erst vor wenigen Tagen mit einem gemeinsamen Foto von sich und ihrer Mutter Gerti unter Beweis, die sie über die Weihnachtsfeiertage besucht hatte. Eine Rückkehr nach Deutschland kommt für die Influencerin erst einmal nicht infrage: "Ich habe schon vor, hierzubleiben." Sie plane sogar, ihre inzwischen erst wenige Monate alte Tochter eines Tages in Dubai zur Schule zu schicken.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Mutter Gerti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de