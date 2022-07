Kate Merlan: "Temptation Island" als Ehepaar risikoreicher?

Wie viel setzt man bei Temptation Island als Ehepaar aufs Spiel? In der aktuellsten Staffel der pikanten Fremdflirt-Show nahm mit Gloria und Nikola Glumac erstmals ein Ehepaar teil. Mit der Teilnahme an der Show riskierten die beiden nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre Ehe. Kate Merlan (35) stellte ihre Beziehung zu Jakub Jarecki (26) bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Inzwischen sind die beiden ebenfalls verheiratet. Promiflash hakte bei Kate nach, wie hart die Show als verheiratetes Paar sein kann.

Im Promiflash-Interview stellte Kate klar, dass es für sie persönlich keinen Unterschied macht, ob Kandidaten bei "Temptation Island" verheiratet sind oder nicht. "Ich finde, es ist egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Selbst wenn man nur zwei Wochen zusammen ist, hat man treu zu sein", findet die 35-Jährige. Pärchen, die jahrelang unverheiratet zusammen sind, können laut Kate in der Show genauso auf die Probe gestellt werden wie Eheleute.

In ihrer eigenen Ehe läuft es jedoch aktuell nicht so rosig. Der Grund: Jakub war in letzter Zeit wohl öfters ohne seine Herzdame feiern. Das brachte Kate zur Weißglut, woraufhin sich ihr Mann auf Instagram rechtfertigte. "Ich hab meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Ich bin halt nun mal ein Lebemann. [...] Ich werde mich hier nicht verstellen", stellte er klar.

RTL Gloria und Nikola Glumac beim finalen "Temptation Island"-Lagerfeuer

Temptation Island V.I.P., RTL Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

