Keine Dehnungsstreifen: Nathalie Bleicher-Woth gibt Update

Nathalie Bleicher-Woth (25) gibt ihren Fans ein neues Babybauch-Update. Aktuell erwartet die Influencerin ihr erstes Kind: einen kleinen Sohn. Im Netz hält sie ihre Community auch stets über die Entwicklung des kleinen Rackers auf dem Laufenden. Lange kann es bis zur Entbindung auch nicht mehr dauern, denn am Wochenende klagte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bereits über schlimme Übungswehen. Bevor es dann aber endlich so weit ist, präsentierte Nathalie ihren runden Babybauch nun noch einmal stolz.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die werdende Mama nun einen kurzen Clip von sich, in dem sie ihren mittlerweile sehr großen Babybauch in Szene setzt. Damit ihre Kugel auch bestens zu erkennen ist, trägt sie in dem Video nur schwarze Designer-Unterwäsche. Liebevoll streichelt die 25-Jährige über ihre Körpermitte oder zeigt sich von der Seite, "dass man's halt richtig sieht". Anschließend fuhr sie fort: "Da viele gefragt haben: Ich habe tatsächlich noch keine Schwangerschaftsstreifen – noch nicht". Viele ihre Fans hätten ihr jedoch erklärt, dass sich die Dehnungsstreifen auch erst zum Ende der besonderen Reise bilden können. "Noch sieht's gut aus", scherzte Nathalie abschließend.

Vor wenigen Tagen hatte die Schwangere ihren Abonnenten bereits ein kleines Update bezüglich der Geburt gegeben. Aufgrund der möglichen gesundheitlichen Probleme ihres Sohnes musste sie ihren Wunsch nach einer Hausgeburt nämlich noch einmal überdenken. "Ich muss halt schauen, was mir die Ärzte empfehlen", berichtete die Berlinerin.

Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Nathalie Bleicher-Woth, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

