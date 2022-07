Kindervermarktung? Oliver Pocher lästert über Heidi Klum

Zwar teilt Heidi Klum (49) ab und an Familienfotos im Netz – doch die Gesichter ihrer vier Kinder zeigt die GNTM-Chefjurorin in der Öffentlichkeit nicht! Die einzige Ausnahme ist ihre 18-jährige Tochter Leni: Der Teenager hat nämlich seit rund zwei Jahren einen eigenen Social-Media-Account und steht als Model selbst im Rampenlicht. Trotzdem löst diese Herangehensweise Kritik aus: Der Komiker und Influencer-Schreck Oliver Pocher (44) zog jetzt über Heidis Umgang mit ihren Kids her!

In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers!" wetterte Oli jetzt gegen Heidi und ihren Umgang mit ihrer Familie im Netz. "Sie vermarktet die Kinder auch schon", teilte der 44-Jährige seine Meinung und beschwerte sich über die vielen Familienfotos: "Sie macht relativ viel mit den Kindern und dem ganzen Drumherum." Allerdings sei ihm bewusst, dass Heidi die Gesichter ihrer Kinder dabei nicht zeigt.

Olis Ehefrau Amira Pocher (29) sieht das aber ganz anders! "Ich finde, dass sie wenigstens das Kinderthema einfach top macht", betonte sie und verteidigte zudem die regelmäßigen zensierten Familienfotos: "Du weißt nichts über die Kinder. Das ist das Entscheidende." Beispielsweise sei es auch Lenis eigener Wunsch gewesen, in die Fußstapfen ihrer Mutter und damit in die Öffentlichkeit zu treten.

MEGA Heidi Klum und Leni Klum bei einer Premiere im Juni 2022

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

