Nick Cannons viele Kinder stören Ex Abby De La Rosa nicht!

Abby De La Rosa genießt ihr Familienleben. Im Juni 2021 wurde die US-Amerikanerin zweifache Mama von den Zwillingen Zion und Zillion. Während sie zum ersten Mal Nachwuchs bekam, war der Kindsvater und ihr Ex-Freund Nick Cannon (41) schon erfahren im Eltern-Dasein: Der Rapper hatte zu dem Zeitpunkt bereits fünf Sprösslinge von vier verschiedenen Frauen, da er nichts von dem Konzept der Monogamie hält. Abby macht es allerdings nichts aus, dass Nick noch andere Kinder hat.

Die DJane ging am vergangenen Dienstag auf Instagram Live und sprach währenddessen laut Page Six über die Kids ihres Ex-Freunds. "Für mich ist es cool, dass meine Kinder so viele Geschwister haben", erklärte sie ihren Fans. Sie selbst sei in einer großen Familie aufgewachsen, weshalb sie einen starken Sinn für Familie entwickelt habe. "Kinder sind ein Segen, ganz egal in welcher Hinsicht", betonte sie. So überrascht es auch nicht allzu sehr, dass die zweifache Mutter erneut ein Kind erwartet – Gerüchten zufolge soll Nick wieder der Vater sein.

Vor rund drei Wochen hatten die Eltern der Zwillinge auch etwas zu feiern, denn ihre Babys wurden ein Jahr alt. Zur Feier des Tages machten die vier einen Ausflug ins Disneyland, was der TV-Moderator mit einem Post bekannt gab. In seinem Beitrag lobte er auch die Mutter seiner Kinder: "Ich werde dafür sorgen, dass unsere Jungs immer wissen, wie geehrt und privilegiert sie sind, eine so erstaunliche, liebevolle, starke, widerstandsfähige und großartige Mutter zu haben!"

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa im Juli 2022

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa mit ihren Zwillingen Zillion und Zion

Getty Images Abby De La Rosa, DJane

