"Überkam mich einfach": Jürgen Drews weint wegen Bühnen-Aus

Wie ging es Jürgen Drews (77) wirklich? Mit dem Lied "Ein Bett im Kornfeld" gelang dem Sänger 1976 der musikalische Durchbruch – seitdem zählt der selbst ernannte "König von Mallorca" zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlern. Doch vor wenigen Monaten schockte der Sänger seine Fans mit einer beunruhigenden Nachricht: Jürgen leidet an peripherer Polyneuropathie – eine unheilbare Krankheit. Deswegen kündigte er am vergangenen Samstag das Ende seiner Gesangskarriere an – und das ging Jürgen näher als die Fans sahen.

In der ARD-Show "Die große Schlagerparty" gab Jürgen vor fast 4,7 Millionen Zuschauern nach 60 Jahren seinen Bühnen-Aus bekannt – wie Bild berichtete, litt der Sänger nach seinem Auftritt ziemlich: Fernab der Kameras nahmen seine Frau Ramona (48) und seine Managerin Christine Gaydos den weinenden Jürgen in die Arme: „Ich bin noch total fröhlich auf die Bühne gegangen. Dann wurde mir klar: Das ist mein Leben, was ich hier gerade verabschiede. Und da überkam es mich einfach", gab der 77-Jährige im Interview zu.

Aber auch Florian Silbereisen (40), der Moderator der Schlagerparty, gingen die Szenen auf der Bühne nahe – auch ihm liefen die Tränen über die Wangen! „Ich schäme mich meiner Tränen nicht, wenn sich ein solcher Kult-Star wie Jürgen Drews von der Bühne verabschiedet. Das war einfach ein unfassbar emotionaler Moment“, erklärte Florian, der kurz vor Jürgens Auftritt mit dem Sänger auf großer Tournee war.

Getty Images Ramona und Jürgen Drews im Januar 2011 in Berlin

Getty Images Jürgen Drews im Oktober 2017

Getty Images Florian Silbereisen und Jürgen Drews, Sänger

