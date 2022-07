Oben ohne: Kim Kardashian teilt Turtel-Pics mit ihrem Pete

Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) genießen ihre Zweisamkeit! Nach monatelangen Datinggerüchten bestätigten die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Saturday Night Live-Star im März mit einem Pärchen-Pic im Netz, dass sie tatsächlich zusammen sind. Seit ihrem Liebes-Outing beweisen die beiden, wie glücklich sie miteinander sind. Der Comedian ließ sich sogar schon ein Tattoo für seine Partnerin stechen. Jetzt zeigte Kim einmal mehr, wie verliebt sie in Pete ist: Sie postete ein paar süße Turtel-Pics mit ihm!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Mutter von vier Kindern nun eine ganze Reihe romantischer Schnappschüsse. Auf den Bildern ist Kim in einer schwarzen Shorts zu sehen und in einem dazu passenden Top. Pete hingegen trägt lediglich eine Jogginghose – und gewährt damit freie Sicht auf seinen tätowierten Oberkörper. Während die Turteltauben auf der Couch entspannen, beugt sich der gebürtige US-Amerikaner auf einem weiteren Foto über seine Liebste, als wollte er sie gerade küssen.

Eine weitere Momentaufnahme sorgte aber für ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Auf dem Bild stemmt die 41-Jährige ihre Füße gegen den Oberkörper ihres Partners – und Pete lächelt sie dabei liebevoll an. "Habt ihr auch einen Fußfetisch?", witzelte Kims Schwester Khloé Kardashian (38) unter dem Beitrag.

Pete Davidson und Kim Kardashian im Juli 2022

Pete Davidson im Juli 2022

Kim Kardashian mit ihrem Partner Pete Davidson im Juli 2022

