Schwangere Jhené Aiko: Auch ihr Papa (77) erwartet ein Baby!

Was für eine Überraschung! Jhené Aiko (34) erwartet momentan ihr zweites Kind. Der Kindsvater ist der Rapper Big Sean (34), mit dem die R'n'B-Sängerin seit rund sechs Jahren eine Beziehung führt. Das Paar wurde vor einer Woche zusammen gesichtet, wobei Jhenés sichtbarer Babybauch auffiel. Nun wurde allerdings bekannt, dass die "The Worst"-Interpretin nicht die einzige in der Familie ist, bei der Nachwuchs unterwegs ist: Jhenés Vater Dr. Karamo Chilombo wird im Alter von 77 Jahren wieder Papa!

In einem Reel auf Instagram erfuhr man von ihm, dass die Sängerin ein Geschwisterchen bekommt. In dem kurzen Clip ist Jhenés Vater gemeinsam mit seiner Partnerin zu sehen. Die beiden befinden sich auf ihrer Gender-Reveal-Party. Dabei ziehen sie aus einem Kasten blaues und rosafarbenes Papier, auf dem die Frage "Mädchen oder Junge?" steht. Die drei letzten Zettel sind in der Farbe Blau, was bedeutet, dass das Paar einen Jungen erwartet – und Jhenés ungeborenes Kind einen fast gleichaltrigen Onkel haben wird.

Wie findet das wohl die R'n'B-Sängerin selbst? Bisher gab die "Sativa"-Interpretin noch kein Statement dazu ab, jedoch kommentierte sie das Video ihres Vaters mit "Herzlichen Glückwunsch". Passend zum Geschlecht setzte sie zusätzlich ein blaues Herz hinter ihre Worte.

Getty Images Big Sean und seine Freundin Jhené Aiko

Instagram / ogdrchill Jhené Aikos Vater Dr. Karamo Chilombo und seine Partnerin auf ihrer Gender-Reveal-Party

Getty Images Jhené Aiko, R'n'B-Sängerin

