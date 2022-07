Mit Jhené Aiko: Rapper Big Sean soll erstmals Vater werden

Was für freudige Neuigkeiten! Der Rapper Big Sean (34) und die R'n'B-Sängerin Jhené Aiko (34) lernten sich im Jahr 2016 kennen, als sie an ihrem Studioalbum "TWENTY88" arbeiteten. Seitdem können die beiden weder ohneeinander noch so richtig miteinander: Die Musiker führen schon seit Jahren eine On-off-Beziehung. Zuletzt war aber bekannt, dass die beiden tatsächlich wieder zusammen sind. Nun wurden Big Sean und Jhené gemeinsam gesichtet – und die R'n'B-Sängerin ist offenbar sogar schwanger!

Paparazzi-Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen den "Wolves"-Interpreten und die Sängerin bei einem Spaziergang in Beverly Hills. Der Rapper trug dabei ein weißes Print-Shirt mit einer beigen langen Lederhose, was er mit einer Cap und grün-weißen Sneakern kombinierte. Seine Freundin entschied sich für ein knöchellanges Kleid in der Farbe Grau und weißen Sandalen. Doch das Auffällige an den Schnappschüssen ist Jhenés deutlich sichtbarer Schwangerschaftsbauch, den sie in ihrem hautengen Outfit in Szene setzte! Ob das Kind tatsächlich von Big Sean ist, wurde allerdings bisher noch nicht bestätigt.

Die beiden Musiker sollen sich aber schon Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft gemacht haben. So hatten sie vor einiger Zeit schon einmal über eine Hochzeit nachgedacht – doch bis heute gaben sich die beiden nicht das Jawort. Wenn sie aber tatsächlich gemeinsamen Nachwuchs erwarten, könnte eine Verlobung vielleicht der nächste Schritt in ihrer Beziehung sein.

Getty Images Jhené Aiko, R'n'B-Sängerin

Getty Images Big Sean und Jhené Aiko im März 2018

Getty Images Big Sean im Juni 2021

