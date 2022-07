Sexy: So heiß feierte Khloé Kardashian ihren 38. Geburtstag!

Khloé Kardashian (38) startet ihr neues Lebensjahr mit Sonne, Strand und Meer! Für ihre Kids lässt sich die Kardashian-Jenner-Großfamilie immer wieder üppige Überraschungen einfallen. Neben Hüpfburgen und Ponyreiten konnten sich die Jüngsten der bekannten Familie bereits über Glamping-Geburtstage mit Privatjet freuen. Doch auch ihre eigenen Ehrentage feiern die The Kardashians-Darsteller immer wieder gebührend! Khloé Kardashian genoss ihren Geburtstag jetzt im absoluten Traumurlaub!

Via Instagram gewährte Khloé ihren Fans am Wochenende einige sexy Einblicke und teilte mit der ganzen Welt, wie sie ihren diesjährigen Geburtstag verbracht hat. "Bitte nicht stören... Wir haben Spaß", schrieb die 38-Jährige unter einer Bilderreihe. Auf den Aufnahmen sieht man sie unter anderem gemeinsam mit ihrer Tochter True Thompson (4) und ihrer Nichte Dream Renee Kardashian (5) beim Planschen im kristallklaren Meer.

Auch ihre Schwester Kim Kardashian (41) war mit von der Partie, um Khloés neues Lebensjahr zu feiern. Gemeinsam ließen sich die beiden dabei ablichten, wie sie in ihren schwarzen Bikinis vor einer traumhaften Meereskulisse posierten. "Wir sind immer noch auf der Suche nach dem verdammten Diamanten", schrieb sie unter dem Schnappschuss. Damit spielte sie auf einen legendären Clip aus Keeping up with the Kardashians an, in welchem die Skims-Gründerin ihrem verlorenen Ohrring nachweinte.

